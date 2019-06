Albania: costi settore edile leggermente cresciuti nel primo trimestre del 2019 (3)

- Oltre la metà dei permessi è stato concesso per la costruzione di abitazioni, mentre il 32,9 per cento per alberghi, uffici e centri commerciali, mentre il restante 13,4 per cento per interventi di ingegneristica ed opere pubbliche. Da notare il fatto che solo la superficie destinata alle costruzioni di alberghi risulta essere cresciuta di 15 volte. Circa il 40 per cento del totale dei permessi edili concessi nel primo trimestre, riguardano Tirana con 94 permessi. Seguita poi dalle altre grandi città come Durazzo, Elbasan, Fier e anche Lezha, nel nord del paese, una località che si estende anche sulla costa adriatica. (segue) (Alt)