Albania: costi settore edile leggermente cresciuti nel primo trimestre del 2019 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Kukes, nel nord est del paese, continua ad essere quello con minor numero di permessi edili, solo primo nel primo trimestre del 2019.Il settore edile ha registrato una forte crescita negli ultimi tre anni. In totale nel 2018 sono stati concessi 1194 permessi edili, ossia il 45,8 per cento in più rispetto all'anno precedente. La superficie prevista per la realizzazione delle è stata di oltre 1,4 milioni di metri quadri, pari a 66,1 per cento in più rispetto al 2017. Secondo l'Instat, il valore delle costruzioni per le quali è stato approvato il permesso edile ammonterebbe a 59 miliardi di lek, circa 470 milioni di euro, in crescita del 20,1 per cento. Quasi la metà, ossia il 49,7 per cento dei permessi è stato concesso per la costruzione di abitazioni, il 31,8 per cento per alberghi, uffici e centri commerciali, mentre il restante 18,5 per cento per interventi di ingegneristica ed opere pubbliche. (segue) (Alt)