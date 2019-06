Albania: costi settore edile leggermente cresciuti nel primo trimestre del 2019 (5)

- Circa il 30 per cento del totale dei permessi edili nel 2018, ha riguardato la capitale con 388 permessi, da 231 concessi nel 2017. Forte crescita anche nella città di Durazzo, a circa 40 chilometri da Tirana. Nella più grande città portuale del paese, sono stati concessi 155 permessi edili, ossia oltre 50 per cento in più rispetto all'anno precedente. Del 40 per cento in più anche la crescita dei permessi nella città di Korca, nel sud est del paese, trasformatasi negli ultimi anni in un punto di riferimento per il turismo invernale e quello della culinaria. Il comune di Kukes, nel nord est del paese, ha concesso invece solo 6 permessi edili, da 5 nel 2017. (Alt)