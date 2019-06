Corea del Nord: Putin, paese non vuole subire stesso destino di Iraq e Libia

- La Corea del Nord non vuole subire lo stesso destino di paesi come l’Iraq o la Libia. Lo ha dichiarato questo pomeriggio il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sottolineando la necessità di identificare nuovi meccanismi che siano in grado di garantire la sicurezza del paese. “Dobbiamo sempre tenere a mente che la Corea del Nord non vuole subire lo stesso destino di paesi come l’Iraq e la Libia: bisogna assolutamente elaborare nuovi meccanismi che siano in grado di garantire la sua sicurezza”, ha detto Putin. (Rum)