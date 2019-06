Governo: Salvini, mia parola vale più di sondaggi, voglio cambiare Paese con questo esecutivo

- "Voglio cambiare questo Paese con questo governo, la mia parola vale più dei sondaggi". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine di un comizio elettorale per il secondo turno delle Amministrative di Novate Milanese. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se andare uniti con il centro destra, come nel caso del comune alle porte di Milano, è una formula da riproporre, Salvini ha risposto "a livello locale sì, a livello regionale sì, a livello nazionale ho dato la mia parola". Interpellato infine se ci siano in agenda incontri con Silvio Berlusconi, il segretario federale della Lega ha replicato: "L'ho sentito in settimana". (Rem)