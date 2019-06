Torino: il Bike Pride 2019 pedala per il clima, domenica parata di bici in città

- Domenica 9 giugno 2019 torna la grande e colorata festa dei ciclisti torinesi, organizzata per il decimo anno dall’associazione Bike Pride Fiab Torino per rivendicare il diritto di muoversi in bicicletta in sicurezza, per una città a misura di persona e con aria pulita. E per la sua decima edizione il “Bike Pride” sarà dedicato al cambiamento climatico: “Pedala per il clima” è lo slogan 2019 e la partenza alle 15, come da tradizione, dal polmone verde della città, il Parco del Valentino, di fronte all’Imbarchino, di prossima apertura (viale Virgilio, 45). La partecipazione è libera e gratuita e il percorso adatto a tutti. Il clima negli ultimi mesi è stato al centro del dibattito globale, con la nascita del movimento FridaysForFuture, iniziato ad agosto 2018, con la denuncia della studentessa Greta Thunberg della mancanza di serie azioni politiche per contrastare il surriscaldamento globale a causa delle eccessive emissioni di gas serra. La protesta è diventata virale raggiungendo tutto il mondo e anche la nostra Città, dove da qualche mese ogni venerdì i ragazzi di Fridayforfuture si ritrovano per sensibilizzare su queste tematiche. Restano solo 12 anni per ridurre le emissioni in atmosfera dei gas serra e secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, il primo settore su cui intervenire è quello dei trasporti. (segue) (Rpi)