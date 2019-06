Torino: il Bike Pride 2019 pedala per il clima, domenica parata di bici in città (2)

- Torino, soffocata dallo smog e dalle automobili, con circa 680 veicoli ogni mille abitanti, può e deve diventare l’esempio di una città in cui si può cambiare abitudini verso una mobilità virtuosa. La bicicletta rappresenta, insieme al trasporto pubblico e la mobilità condivisa e pedonale, la forma di spostamento a più basso impatto in termini di consumo di energia e di emissioni di gas serra. “Accogliamo e sosteniamo il movimento che a livello globale sta chiedendo azioni urgenti per contrastare il cambiamento climatico - commentano gli attivisti di Bike Pride Fiab Torino - E a Torino, città più inquinata d’Europa, non si può più attendere: la bicicletta, come ribadiamo da anni, oltre ad essere il mezzo di trasporto più efficiente per muoversi in città, è sostenibile. Chiediamo un reale e concreto impegno da parte dell’Amministrazione a ridurre il numero delle auto in Città a favore di una mobilità più sostenibile”. Il percorso del Bike Pride 2019, sarà anche quest’anno su vie chiuse al traffico per l’occasione e si snoderà su grandi corsi e viali, in particolare nei quartieri nord della Città, zone dove si hanno i maggiori spostamenti in automobile e di conseguenza i più alti livelli di inquinamento. (segue) (Rpi)