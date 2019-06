Torino: il Bike Pride 2019 pedala per il clima, domenica parata di bici in città (3)

- La parata di biciclette si concluderà nuovamente al Parco del Valentino verso le 18:00 all’Imbarchino, che organizzerà un aperitivo sostenibile, con intrattenimento musicale in collaborazione con Radio Banda Larga. Al Parco sarà presente anche Triciclo con l’officina mobile per assistenza e gonfiaggio ruote prima della partenza. Anche quest'anno, ToBike metterà a disposizione degli abbonati l'uso gratuito delle biciclette del bike sharing per la durata della manifestazione. I pranzi dei volontari saranno offerti da Gastronomia Veg. UniToGO, il Green Office dell’Università di Torino, in occasione della Giornata Mondiale della bicicletta delle Nazioni Unite, ha lanciato una campagna sensibilizzazione sui social network per pedalare insieme verso il Bike Pride 2019. Partecipare è semplice: basta scattare una foto a tema bicicletta, pubblicarla sui social (Instagram e/o Facebook) con l'hashtag #scattaunabici. Percorso Bike Pride 2019: Partenza: viale Virgilio, 45, Corso Cairoli, Lungo Po Armando Diaz, Lungo Po Luigi Cadorna, Corso S. Maurizio fino a incrociare Corso Regina Margherita. Corso IX Febbraio, Via Bologna fino a Largo Brescia, Corso Palermo, Corso Novara, Ponte Carlo Emanuele I, Corso Tortona, Ponte Regina Margherita, Corso Casale, Corso Moncalieri, Ponte Umberto I, rientro al Parco del Valentino. (Rpi)