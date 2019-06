Tunisia: premier Chahed presiede Consiglio dei ministri

- Il capo del governo tunisino Youssef Chahed ha presieduto oggi al palazzo della Kasbah il Consiglio dei ministri: al centro dei lavori il settore energetico e delle miniere. Di recente il ministro dell’Industria, Selim Feriani, ha sottolineato la necessità di investimenti cospicui per l’acquisto di treni adibiti al trasporto di fosfati. Nelle scorse settimane il presidente e direttore generale della Compagnia dei fosfati di Gafsa (Cpg) ha dichiarato che “il 2019 sarà l’anno della ripresa” del settore dopo le “difficoltà” dovute ai sit-in e alle manifestazioni di protesta animate dai residenti della regione di Gafsa, nel centro del paese, che chiedono l’apertura di nuovi posti di lavoro e l’avvio di progetti di sviluppo. “Secondo le previsioni, la produzione della Cpg conoscerà un miglioramento da qui alla fine del 2019 e all’inizio del 2020. A partire dal prossimo giugno diventerà infatti operativa una nuova unità di produzione situata nella regione di Mdhila. Si tratterà di un gioiello tecnologico”, ha affermato Hmam. Il presidente e direttore generale dell’azienda ha inoltre spiegato che nel 2010 la quantità di fosfati trasportati via treno è stata pari a 7,3 milioni di tonnellate. Nel 2018 lo stesso dato è calato a 1,7 milioni di tonnellate, una contrazione del 76 per cento”. Questo, secondo Hmam, a causa dei quasi mille giorni in cui negli ultimi tre anni il servizio di trasporto non ha funzionato, causando una perdita complessiva di 500 milioni di dinari, quasi 150 milioni di euro.(Tut)