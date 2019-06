Milano: De Corato, controlli a tappeto in negozi cannabis legale per far rispettare sentenza Cassazione

- Per far rispettare la sentenza della Cassazione sui prodotti derivanti dalla cannabis e per evitare che i canapa shop si trasformino in luoghi di spaccio, l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia sottolinea come "è fondamentale che vengano effettuati controlli a tappeto sia nei 51 negozi milanesi, sia nei 134 lombardi”. Lo dichiara commentando il sequestro da parte della polizia di 35 confezioni di cannabis light, risultate avere un livello di Thc superiore alla norma, a seguito di un controllo in un’esercizio commerciale a Milano. “Faccio, dunque, appello - sostiene De Corato - agli organi competenti, alle Questure, all'Arma e alla Guardia di Finanza affinchè controllino e sequestrino dai banconi dei negozi e delle rivendite ciò che non rispetta la legge, ovvero la cannabis venduta a scopi ricreativi. Chiunque la venda commette un reato penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 73 comma 1 bis TU 309/1990. (Com)