L'Aquila: decennale terremoto, lunedì task force Fondazione Magna Carta per rilancio città

- Al via la fase operativa del progetto "2009 – 2019, L'Aquila dieci anni dopo... e oltre", realizzato dalla fondazione Magna Carta, presieduta dal senatore Gaetano Quagliariello, nell'ambito del programma istituzionale promosso dal Comune dell'Aquila in occasione del decennale del terremoto. Un progetto che origina dalla convinzione che il decimo anniversario del sisma non debba essere solo il momento dei consuntivi, ma anche e soprattutto l'occasione di un salto di qualità progettuale, per restituire alla città una visione strategica e una vivacità sociale, formativa, turistica, produttiva, che la proietti come centro di avanguardia a livello nazionale e internazionale. Lunedì, dalle 11 alle 16, si riunirà per la prima volta in sessione plenaria, presso la Sala Silone del Palazzo dell'Emiciclo, la task force di esperti incaricata di realizzare un piano interdisciplinare integrato per il futuro della città. Dopo il saluto di Stefano Flamini per Magna Carta Abruzzo, introdurrà l'incontro il presidente nazionale Gaetano Quagliariello. (segue) (Ren)