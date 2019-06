L'Aquila: decennale terremoto, lunedì task force Fondazione Magna Carta per rilancio città (2)

- Parteciperanno gli esperti suddivisi per aree tematiche: Bernardino Chiaia e Francesco Karrer per il patrimonio immobiliare e l'urbanistica; Alberto Milotti per le infrastrutture e la logistica; Sergio Dompé per impresa e ricerca; Ettore Mocchetti per cultura e turismo; Adriano De Maio e Alessandra Faggian per università e formazione; Alessandro De Angelis per immagine e comunicazione; Maria Francesca Merloni per smart cities e nuove tecnologie; Dario Verzulli per le iniziative comunitarie e la solidarietà. Porterà i saluti della città il sindaco Pierluigi Biondi. Il progetto è realizzato con il contributo "Restart" del Comune dell'Aquila nell'ambito della programmazione istituzionale, e in collaborazione con la Camera di commercio dell'Aquila e con la fondazione Cassa di risparmio dell'Aquila. (Ren)