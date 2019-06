Imprese: Mercatone Uno, provincia MB e sindaci al fianco dei sindacati per 52 dipendenti di punto vendita Cesano Maderno

- In partenza dalla Provincia MB un appello indirizzato al Tribunale di Bologna e al Mise per presentare la situazione dei 52 lavoratori del punto vendita di Cesano Maderno coinvolti nella crisi del Mercatone Uno affinché vengano prese tutte le misure necessarie ad attivare gli ammortizzatori sociali nei confronti dei dipendenti. Questa una delle decisioni prese alla conclusione dell’incontro che si è svolto oggi a Monza alla presenza del vicepresidente della Provincia MB, Afol MB, CIGIL, CISL, i rappresentanti sindacali, e i sindaci di Cesano Maderno, Desio, Lazzate, Limbiate, Seregno, Varedo, Vimercate, Lissone. I lavoratori e i Sindacati hanno ripercorso le tappe che hanno portato alla sospensione del loro rapporto di lavoro con la società Shernon Holding a fronte del fallimento della stessa. E’ stato messo in evidenza che ogni percorso a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori dipende dalla definizione dei uno status che al momento è assolutamente indefinito ed anomalo in quanto non è stata comunicata alcuna interruzione del rapporto di lavoro, né il datore di lavoro è nelle condizioni giuridiche per l’attivazione di ammortizzatori sociali. (segue) (Com)