Imprese: Mercatone Uno, provincia MB e sindaci al fianco dei sindacati per 52 dipendenti di punto vendita Cesano Maderno (2)

- I lavoratori hanno necessità che vengano riconosciuti gli ammortizzatori sociali oltre ai normali strumenti di sostegno al reddito, anche gli altri esercizi di supporto e sollievo come la sospensione di mutui, assicurazioni o rette, possibili in casi di disoccupazione o crisi aziendale conclamata. Questa situazione verrà presentata nuovamente all’attenzione della IV commissione attività produttive convocata in Regione il prossimo lunedì in cui la Provincia dichiarerà che insieme ai Sindaci si farà promotrice presso tutte le sedi opportune delle istanze raccolte. Inoltre la Provincia si è impegnata a mettere a disposizione le competenze di Afol MB per avviare tutti i percorsi di formazione, ricollocazione, riqualificazione nel quadro degli strumenti regionali. I sindaci si sono impegnati ad incontrare le lavoratrici ed i lavoratori che vivono nei propri comuni per conoscere le singole situazioni e intervenire con gli strumenti a disposizione. (Com)