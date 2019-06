Speciale infrastrutture: Romania-Ue, governo propone ministro Teodorovici come commissario europeo ai Trasporti

- Il primo ministro della Romania, Viorica Dancila, ha inviato a Bruxelles un elenco di candidature per la prossima composizione della Commissione europea. Il primo è l’attuale ministro delle Finanze, Eugen Teodorovici, come ipotetico commissario europeo ai, secondo quanto dichiarato da fonti del Partito socialdemocratico (Psd), forza di maggioranza al governo, all'agenzia di stampa romena "Mediafax". Il nome del ministro delle Finanze però sarebbe però in lizza anche per diventare il nuovo vice primo ministro della Romania, al posto di Ana Birchall, dopo il rimpasto di governo. "Il nome di Eugen Teodorovici è stato discusso nella direzione del partito per il posto di vice primo ministro, dopo che il presidente Klaus Iohannis ha rifiutato Titus Corlatean", hanno detto le fonti, secondo cui, il ministro delle Finanze è la prima proposta per la carica di commissario europeo per i Trasporti. "Dancila ha già chiesto a Bruxelles, senza previa consultazione, i portafogli nell'ordine seguente: portafoglio dei Trasporti, Energia, Allargamento ed Economia digitale", hanno detto le fonti(Rob)