Speciale infrastrutture: Senegal, gruppo Bp respinge accuse corruzione in concessione blocchi offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera britannica Bp ha respinto come "false e tendenziose" le informazioni contenute nell'inchiesta pubblicata dall'emittente "Bbc" sul caso di presunta corruzione che la coinvolge nella gestione di due importanti blocchi offshore del Senegal, il Cayar Offshore Profond e il St. Louis Profond. In una nota citata dall'agenzia di stampa senegalese "Aps", il gruppo smentisce "vigorosamente" di aver versato tangenti per ottenere la concessione delle attività di estrazione nei blocchi senegalesi, dopo aver "analizzato con attenzione" la versione fornita da Bbc. Secondo l'inchiesta, Bp avrebbe stipulato un contratto di circa 10 miliardi di dollari con Timis Corporation, una società gestita dal magnate romeno-australiano Frank Timis, in pagamenti di royalties per la sua partecipazione nei blocchi. (Res)