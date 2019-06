Speciale infrastrutture: ferrovia Budapest-Belgrado, governo Ungheria chiede prestito cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dicastero delle Finanze ungherese ha fatto una richiesta di prestito alla Export-Import Bank of China al fine di finanziare la tratta locale della linea ferroviaria Budapest-Belgrado. Lo rende noto il ministro Mihaly Varga in un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Il prestito sarà concesso dopo una valutazione del progetto. I soggetti coinvolti hanno già sottoscritto un contratto d'investimento il 24 maggio, che entrerà in vigore una volta adottato l'accordo di credito con l'istituto finanziario cinese. Budapest finanzierà l'85 per cento del progetto grazie all'apertura di credito cinese, mentre il restante 15 sarà pagato con risorse proprie. La data di termine dell'investimento è il 2023. La linea ferroviaria che collegherà le capitali ungherese e serba è uno dei più importanti investimenti infrastrutturali in Europa centrorientale e il contributo di Pechino non è soltanto finanziario ma anche tecnico, ha precisato Varga. (Vap)