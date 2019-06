Speciale infrastrutture: Ansaldo Energia, firmato accordo con Rep Holding per costituzione joint venture

- Le società Rep Holding e Ansaldo Energia hanno firmato un accordo per la costituzione di una joint venture per la produzione, modernizzazione, riparazione e manutenzione di turbine industriali di grande taglia, a gas e a vapore, in Russia. Lo si legge all’interno di un comunicato stampa diffuso dall’azienda italiana, in cui si aggiunge che l’accordo è stato firmato nel quadro del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Stando alle informazioni contenute nel documento, la joint venture avrà la sua sede legale nella città di San Pietroburgo, e la gamma di prodotti offerta comprenderà tre modelli di turbine a gas Ansaldo Energia per la generazione di energia elettrica (con una potenza da 70 a 340 MW) e due modelli di turbine a vapore con una potenza da 40 a 350 MW. Nel comunicato si aggiunge anche che la produzione sarà localizzata presso le attuali strutture di Rep Holding, e che Ansaldo Energia trasferirà alla joint venture i diritti esclusivi per l’utilizzo della propria tecnologia al fine di produrre, vendere e manutenere turbine a gas e a vapore non solo in Russia, ma anche nell’ambito della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). (Com)