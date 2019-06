Speciale infrastrutture: Starace (Enel) fra i partecipanti a riunione privata con Putin

- L’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ha partecipato ieri sera a una riunione privata con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo, insieme a una sessantina di dirigenti d’impresa internazionali. Starace si trova in questi giorni in Russia per partecipare ai lavori del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), evento che riunisce diversi imprenditori internazionali, fra cui anche una rappresentanza italiana di rilievo. L’Ad di Enel avrà un posto di rilievo anche nel corso dell’assemblea plenaria dello Spief prevista nella giornata odierna, durante la quale sono previsti gli interventi, fra gli altri, di Putin e del presidente cinese Xi Jinping.(Rum)