Speciale infrastrutture: Toyota si allea con la cinese Catl per alimentare i piani sull’elettrombilità

- Toyota Motor intende stringere un partenariato con l’azienda cinese Contemporary Amperex Technology Ltd (Catl), primo produttore mondiale di batterie per l’elettromobilità. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui l’obiettivo del gruppo automobilistico giapponese è diversificare l’approvvigionamento di componenti critiche ed accelerare la transizione del proprio parco auto verso l’elettromobilità. Toyota firmerà un memorandum d’intesa per un “partenariato strategico” con Catl, i cui dettagli verranno divulgati nel prossimo futuro. Secondo le informazioni raccolte da “Nikkei”, l’accordo prevede la fornitura di batterie al litio per vetture elettriche con marchio Toyota da commercializzare in Cina e su altri mercati, a partire dal prossimo anno. Altre aree di cooperazione includeranno il miglioramento qualitativo delle batterie, l’adozione di standard condivisi, e il riutilizzo degli accumulatori. (Git)