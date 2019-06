Speciale infrastrutture: Grecia, Consiglio di Stato approva contratto per espansione terminal passeggeri al Pireo

- La plenaria del Consiglio di Stato greco ha approvato un contratto per l'espansione di un terminal passeggeri al porto del Pireo per l'attracco delle navi da crociera e la vendita di una quota del 67 per cento dell'Autorità portuale del Pireo (Olp) alla compagnia di Stato cinese che fornisce servizi di spedizioni e di logistica Cosco. Lo riferisce il quotidiano di Atene “Kathimerini”, secondo cui il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore di tali contratti, respingendo i ricorsi della società di costruzioni Terna Sa. La plenaria ha pertanto annullato la decisione del comitato di sospensione della CoS, in quanto l'Olp non sarebbe vincolato dai regolamenti europei sulle offerte.(Gra)