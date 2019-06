Venezuela: Giappone offre 3,8 milioni di dollari a Brasile per gestire crisi migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha deciso di offrire 3,8 milioni di dollari al Brasile come aiuto alla gestione dei flussi di migranti in arrivo dal Venezuela. I fondi, riferisce "Agencia Brasil", saranno destinati sopratutto a comprare servizi medici di emergenza e sviluppare misure di protezione dei minori contro gli abusi e lo sfruttamento. In Brasile, il grosso della migrazione in fuga dalla crisi economica e politica venezuelana si riversa nello stato settentrionale di Roraima, le cui autorità hanno più volte sollecitato al governo centrale misure straordinarie, dall'invio di forze di sicurezza ad aiuti economici alla chiusura delle frontiere. Secondo le ultime statistiche diffuse dalle Nazioni Unite, il Brasile ha sin qui accolto 163 mila venezuelani. (segue) (Brb)