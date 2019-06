Venezuela: Giappone offre 3,8 milioni di dollari a Brasile per gestire crisi migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale, rendono noto oggi l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), il numero di venezuelani usciti dal paese ha raggiunto i quattro milioni. Tra i paesi della regione ad ospitare il maggior numero di migranti e rifugianti venezuelani - oltre al Brasile - c’è la Colombia (1,3 milioni), seguita da Perù (768 mila), Cile (288 mila), Ecuador (263 mila), Argentina (130 mila). Anche il Messico e i paesi dell’America centrale e dei Caraibi ospitano un numero significativo di migranti e rifugiati venezuelani, rendono noto le agenzie. “Questi numeri allarmanti mettono in luce il bisogno urgente di sostenere le comunità ospitanti nei paesi che ricevono i flussi”, ha dichiarato Eduardo Stein, inviato speciale dell’Unhcr e dell’Oim per il Venezuela. “L’America latina e i paesi dei Caraibi stanno facendo la loro parte per rispondere a questa crisi senza precedenti, ma non ci si può aspettare che lo facciano senza aiuto internazionale”. (segue) (Brb)