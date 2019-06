Valle d'Aosta: il 14 ad Aosta conferenza stampa di "Dalla Terra alla Luna" e "Yoga mountain festival"

- Venerdì 14, alle 11, nella sala conferenze situata all’interno dell’Area Megalitica in via Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta, è indetta una conferenza stampa dedicata alla presentazione delle iniziative “Dalla Terra alla Luna: un viaggio nello spazio e nel tempo”, per il 50esimo anniversario del primo allunaggio e della scoperta dell’Area megalitica di Aosta, e “Yoga mountain festival”. I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati dall’assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Laurent Viérin, dal dirigente della Struttura del patrimonio archeologico, Garetano De Gattis, dal direttore dell’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, Jean Marc Christille, e dall’organizzatrice dello “Yoga mountain festival”, Betta Gobbi. (Ren)