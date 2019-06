Diritti: Radicali, aderiamo a Roma Pride contro ogni forma discriminazione

- "Domani pomeriggio, come ogni anno, saremo presenti al Roma Pride, per ribadire che nessuno deve decidere sulla vita, sul corpo e sugli affetti di nessun altro, che tutte le forma di amore hanno lo stesso valore e che non esistono famiglie di serie A e famiglie di serie B". Lo affermano in una nota Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa Radicali al Consiglio regionale del Lazio, e Simone Sapienza, segretario di Radicali Roma. "Oggi più che mai - proseguono - è importante essere presenti in prima linea al Pride, vista la deriva reazionaria e illiberale verso cui ci stiamo dirigendo a tutta velocità. A 25 anni dal primo corteo unitario per i diritti Lgbt+ possiamo dire che tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare, ma soprattutto che oggi corriamo il gravissimo rischio di tornare indietro su diritti che ormai erano considerati acquisiti per sempre. È il momento di una resistenza, civile e politica, per fermare l'avanzata delle forze che ci spingono verso un nuovo medioevo dei diritti e delle libertà".(Com)