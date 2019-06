Grecia: Parlamento, ultima plenaria approva abolizione sgravio fiscale

- Il Parlamento di Atene, nell’attuale composizione, ha concluso oggi la sua ultima sessione plenaria con la ratifica dell'emendamento volto ad abolire la riduzione, già avente forza di legge, del prelievo fiscale per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa". L'emendamento annulla la riduzione del reddito non tassato, che entrerà in vigore nel 2020. Lo stesso emendamento inficia anche le misure positive che dovevano entrare in vigore nello stesso anno. Si prevedeva che la riduzione dell'indennità esentasse avrebbe comportato un calo delle entrate di 1,92 miliardi di euro nel 2020 e di 2,058 miliardi di euro nel 2021. È stato inoltre ratificato il disegno di legge del ministero della Salute su un accordo con la Fondazione Stavros Niarchos per il miglioramento delle infrastrutture sanitarie pubbliche. Si è trattato dell’ultimo voto del Parlamento di Atene prima delle elezioni generali del 7 luglio, in attesa di un decreto presidenziale per lo scioglimento dell’organismo monocamerale.(Gra)