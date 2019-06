Milano: M5s su riforma tariffaria tpl, speriamo maggioranza sia dialogante, altrimenti costretti a barricate

- In merito alla delibera sul nuovo regolamento tariffario del tpl, approdata ieri nell'Aula di Palazzo Marino, il Movimento 5 stelle osserva come “la maggioranza ancora una volta porta in aula una delibera mai condivisa con il Consiglio Comunale, frutto di un percorso consumatosi tra il Comune e l'Agenzia di Bacino. Un provvedimento - secondo il capogruppo M5s in Consiglio comunale Simone Sollazzo - che prova a vendersi bene ma risulta sbagliato, sia nella forma sia nel contenuto. Non è aumentando il prezzo del biglietto, degli abbonamenti mensili e dei carnè settimanali che si incentiva l'uso del trasporto pubblico locale”. Il gruppo consiliare dei 5 stelle ha depositato più di 40 emendamenti per migliorare il testo della delibera con cui chiede tra le principali istanze una tariffazione agevolata per le famiglie e i soggetti più bisognosi, il prolungamento della durata di validità dei titoli di viaggio da 90' a 120’, tariffe speciali stagionali, maggiore intervento per il miglioramento delle infrastrutture, l’eliminazione degli sconti per consiglieri comunali e municipali e la gratuità del biglietto fino ai 16 anni. “Speriamo quindi che la maggioranza si dimostri dialogante e collaborativa, altrimenti saremo costretti alle barricate”, conclude Sollazzo.(Com)