Italia-Israele: ambasciatore Sachs, tra nostri paesi “coraggiosa amicizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Israele sono uniti da una “coraggiosa amicizia” che sarà di aiuto nel percorso futuro dello Stato ebraico per essere “parte integrante del panorama internazionale in Medio Oriente e nel mondo”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore d’Israele a Roma, Ofer Sachs, nel corso delle celebrazioni per il 71mo anniversario della fondazione dello Stato ebraico. “Settantuno anni non sono che un breve istante rispetto al futuro. Continueremo ad agire per produrre cambiamenti e rendere Israele più forte, democratico e ovviamente uno Stato parte integrante del panorama internazionale in Medio Oriente e nel mondo. Sono certo che la coraggiosa amicizia che unisce Italia e Israele sarà di aiuto in questo percorso”, ha detto Sachs, sottolineando al riguardo il legame “storico, umano e culturale” che lega Roma e Gerusalemme. Il diplomatico israeliano, che terminerà il proprio mandato tra pochi mesi, ha evidenziato anche l’incremento della “vasta attività economica” tra i due paesi, con un interscambio commerciale di circa 4 miliardi di dollari. (Res)