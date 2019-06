Pil: E. Savino (FI), Di Maio ha visioni mistiche

- La deputata di Forza Italia, Elvira Savino, afferma in una nota che "il vicepremier Di Maio deve essere dotato di poteri soprannaturali. Dopo aver abolito la povertà con una semplice dichiarazione dal balcone, adesso parla di un'Italia forte che cresce economicamente: una visione mistica smentita da tutti i numeri di tutti gli istituti di statistica nazionali ed internazionali. Forse Di Maio sta leggendo sottosopra la classifica che vede l'Italia ultima in Europa in quanto a crescita. L'unico ministero di questo governo che è sempre aperto, funzionante 24 ore su 24", conclude la parlamentare, "è quello della propaganda".(Com)