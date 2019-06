Milano: Comazzi su via D'Apulia, fenomeno vergognoso, invitiamo cittadini a segnalare situazioni analoghe

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta in una nota l'intervento della polizia locale che ha sequestrato un appartamento di via Nicola D'Apulia dove vivevano presumibilmente in condizioni igieniche pessime 23 uomini di origini pakistane. “Un doveroso ringraziamento alle forze dell’ordine per aver stroncato l’ennesimo caso relativo a un normale appartamento tramutato in alloggio abusivo per stranieri, con circa 20 persone ammassate in uno spazio di cento metri quadri". Per il politico azzurro, “sono fenomeni vergognosi come questo - prosegue - ad alimentare situazioni di illegalità e degrado nelle nostre periferie; dove non ci sono controlli né assistenza è più facile che si creino zone franche, e a farne le spese sono sempre le persone oneste". "Invitiamo - conclude Comazzi - i cittadini a segnalare tempestivamente alle autorità situazioni come quella in oggetto, affinché le forze dell’ordine possano individuare i responsabili e porre fine a fenomeni di sfruttamento dell’immigrazione, le cui conseguenze si ripercuotono sulla qualità della vita nelle nostre periferie”. (Com)