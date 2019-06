Milano: Forza Italia a fianco dei cittadini residenti in tratta Pacino/Piola/Loreto per metropolitana silenziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto venerdì mattina in piazza Argentina il flashmob organizzato dai cittadini residenti nel tratto Pacini/Piola/Loreto per sensibilizzare Atm e il Comune sulle problematiche generate dalle vibrazioni e dai rumori emessi dai convogli delle linee M1 e M2 che transitano su quelle tratte. "C'è stata - dichiara Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia - una buona presenza di cittadini a testimoniare il loro disagio e un grande coinvolgimento dei passanti che hanno sottoscritto la petizione promossa dalla consigliera di Forza Italia del Municipio 3 Mery Azman rivolta alle istituzioni. È stata - aggiunge - un'occasione di incontro e di scambi di opinione con i rappresentanti istituzionali presenti che hanno garantito ai cittadini la loro attenzione e il supporto nelle sedi competenti". La manifestazione è stata vivacizzata da una mostra di disegni sul tema vibrazioni e metro realizzata dai piccoli alunni della scuola dell'infanzia SS. Redentore di via Palestrina i quali con questo gesto hanno voluto esprimere anche il loro disagio per le vibrazioni. Nei prossimi giorni De Chirico presenterà un'interrogazione per conoscere gli esiti dei rilevamenti effettuati all'interno del condominio di via Palestrina 13. La raccolta firme a sostegno dell'iniziativa continuerà nelle prossime settimane e verranno successivamente consegnate al sindaco Sala in una futura manifestazione da organizzare davanti a Palazzo Marino.(Com)