Ucraina: presidente Zelensky discute avvio Alta corte anti-corruzione

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato la presidente della Corte suprema Valentyna Danishevska e quella della futura Alta corte anti-corruzione Olena Tanasevych per discutere l'avvio dellle attività del tribunale. "Vogliamo aiutare l'Alta corte a risolvere vari problemi per rendere possibile il suo avvio in modo rapido" avrebbe detto Zelensky, secondo il servizio stampa presidenziale. I partecipanti all'incontro hanno sottolineato come un'azione efficiente contro la corruzione sia un requisito fondamentale per la società ucraina. I partecipanti hanno anche discusso la possibilità che l'Alta corte avvii le attività già dal 5 di settembre, iniziando il proprio lavoro in particolare riguardo alle sedi degli uffici giudiziari. (Res)