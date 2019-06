Algeria: manifestanti di nuovo in piazza dopo prolungamento mandato Bensalah

- Centinaia di migliaia di algerini si sono riversati nuovamente nelle strade di Algeri oggi per il 16mo venerdì consecutivo di proteste contro il sistema al potere. La manifestazione odierna, secondo i media locali, ha tuttavia anche il valore di una risposta all’importante appello lanciato ieri dal presidente della Repubblica pro-tempore Abdelkader Bensalah, che ha annunciato il prolungamento del proprio mandato fino alle prossime elezioni presidenziali (in una data ancora da definirsi). La scorsa settimana, infatti, il Consiglio costituzionale aveva decretato l’impossibilità di tenere il voto il prossimo 4 luglio, come stabilito precedentemente dallo stesso Bensalah. Solo due candidati semisconosciuti avevano presentato le proprie candidature (bocciate dai giudici) e nessun partito politico di rilevanza nazionale aveva avanzato un proprio candidato. Secondo i manifestanti, che hanno sempre preteso che le nuove elezioni vengano organizzate da una classe politica diversa da quella che ha governato l’Algeria negli ultimi decenni, il discorso di ieri sera di Bensalah non fornisce alcuna soluzione per uscire dalla crisi. Quest’oggi dovrebbero essere intonati nuovi slogan che chiedono la caduta dell’attuale sistema politico e l’instaurazione di uno Stato di diritto. (segue) (Ala)