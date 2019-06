Algeria: manifestanti di nuovo in piazza dopo prolungamento mandato Bensalah (2)

- Il principale punto all’ordine del giorno in Algeria riguarda il futuro delle elezioni presidenziali, prima fissate al 4 luglio e poi annullate dal Consiglio costituzionale, che ha deciso di estendere di 60 giorni il mandato dell'attuale presidente Bensalah. Tuttavia, il costituzionalista algerino Fatiha Benabou ha affermato ad “Agenzia Nova” che il prolungamento del mandato non è esplicitamente citato nella Carta fondamentale algerina. “Il Consiglio costituzionale ha basato la sua decisione sull'articolo 103”, ma si tratta di “un ragionamento per analogia” che “non ha luogo nel testo costituzionale o legislativo”. Secondo Benabou, “l'articolo 103 della Costituzione algerina stabilisce che l'estensione del mandato presidenziale è possibile nel caso in cui uno dei due candidati al secondo turno delle elezioni presidenziali muoia, cosa che non ovviamente riguarda Bensalah". L’ex presidente del Senato 77enne Bensalah è stato nominato capo dello Stato “ad interim” per 90 giorni lo scorso 9 aprile, in seguito alle dimissioni di Bouteflika rassegnate il 2 aprile. Inoltre, la Costituzione preclude a Bensalah di concorrere per le elezioni presidenziali. (Ala)