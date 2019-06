Roma: Pelonzi (Pd), anche la Capitale è ufficialmente iscritta nell'Anagrafe nazionale antifascista di Stazzema

- Roma Capitale è stata ufficialmente iscritta all'Anagrafe antifascista di Stazzema, comune protagonista dell'eccidio di Sant'Anna, strage nazista avvenuta il 12 agosto 1944. Lo rende noto il capogruppo del Pd Capitolino Giulio Pelonzi. "Lo ha comunicato pochi giorni fa il comune toscano al gabinetto della sindaca Raggi. E' la conclusione dell'iter avviato dall'assemblea capitolina che il 12 luglio del 2018 ha approvato con 32 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto la mozione presentata dal Partito democratico capitolino e sottoscritta anche dai gruppi Roma torna Roma, Sinistra per Roma, M5s e Gruppo misto. Esprimo, anche a nome del gruppo del Pd capitolino, grande soddisfazione di far parte dei Comuni che sostengono la Carta di Stazzema. Aderendo all'iniziativa del sindaco di Stazzema di istituire un Comune virtuale antifascista, Roma, insieme a Torino, Firenze, Livorno e altri comuni italiani, diventa ufficialmente sostenitore della Carta di Stazzema", ha continuato Pelonzi. "Aderire all'anagrafe è un impegno a sentirsi parte di una comunità, che agisce per affermare e rivendicare con orgoglio e coraggio i principi della Carta Costituzionale. Un ringraziamento particolare va alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che si è fatta parte attiva nella discussione e nell'approvazione della mozione in Aula Giulio Cesare, ancora grazie al sindaco di Stazzema Maurizio Verona, al quale confermiamo il nostro impegno e tutta la nostra dedizione affinché prevalgano i principi che hanno animato l'istituzione dell'anagrafe nazionale antifascista", ha concluso Giulio Pelonzi. (segue) (Com)