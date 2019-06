Agroalimentare: Pallottini (Car), attenzione a falsi allarmi su ciliegie, prodotto buono sta arrivando a prezzo accessibile

- "In questi giorni si è parlato molto dei problemi causati dal maltempo ed in particolare di quelli legati alle ciliegie: si è detto, in particolar modo, che non sono buone e che sono piuttosto care. Fino a dieci giorni indietro avrei confermato che purtroppo, a causa del maltempo e dell'anomala primavera che abbiamo vissuto era proprio così, ma oggi la situazione è cambiata. Infatti, al Car ne abbiamo di provenienti dalla campagna romana, zona famosa per questo prodotto, con un prezzo che varia tra i 3 e i 3,50€ al chilogrammo all'ingrosso. Garantisco che sono buone. Ne stanno arrivando anche dalla Puglia, da altre regioni italiane, e anche dall'estero. Consiglio comunque di preferire sempre il prodotto nostrano, soprattutto quando è praticamente a km 0 come nel caso delle ciliegie delle campagne romane". È quanto dichiara, in una nota, Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Centro agroalimentare Roma. "Bisogna – aggiunge Pallottini – stare attenti quando parliamo di prodotti della natura, perché le situazioni cambiano da un giorno all'altro e l'evoluzione climatica e il cambiamento repentino del tempo possono favorire una maturazione migliore o peggiore secondo i prodotti. Le ciliegie sono ricche di vitamine, hanno proprietà diuretiche, e tutti i medici consigliano di mangiarne almeno 20 al giorno. Non abbiate paura allora, ce ne sono di buone e a prezzi ragionevoli. Approfittiamone, perché questo è il loro momento d'oro. Già tra 15 o 20 giorno la loro qualità inizierà a scendere. Per il prezzo che c'è ora, meglio acquistare e mangiare un chilo di ciliegie e rinfrescarsi in modo naturale, piuttosto che farsi uno spritz". (Com)