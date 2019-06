Ucraina: ministro Esteri Klimkin continuerà a mantenere incarico durante periodo transizione

- Il ministro degli Esteri dimissionario dell’Ucraina, Pavlo Klimkin, continuerà a svolgere il suo incarico durante il periodo di transizione che porterà alla formazione di un nuovo governo. Lo ha dichiarato lo stesso Klimkin, nel corso di un’intervista all’emittente “112”. “Posso sicuramente prendermi un periodo di pausa, ma ci sono cose molto serie di cui occuparsi. Continuerò a lavorare e ad aiutare come potrò durante il periodo di transizione e non mi nasconderò, per spirito di responsabilità”, ha aggiunto il ministro, ricordando la necessità per le autorità di Kiev di mantenere ferma la posizione del paese in politica estera. (segue) (Res)