Albania: criminali impegnati in campagna elettorale maggioranza, per Rama intercettazioni non sono prove (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le intercettazioni coinvolgono gli esponenti locali di Durazzo e Shijak, e rappresentanti socialisti della zona. In una di esse Avdulaj chiama al telefono il sindaco di Durazzo, Vangjush Dako, del centro sinistra, accusato anche in precedenza per i legami con il gruppo dei narcotrafficanti, ma che ha sempre parlato di contatti occasionali nell'ambito della campagna elettorale "in cui sono costretto a parlare con tutti, anche in qualità di sindaco", ha spiegato Dako, il quale non è stato più ricandidato per le amministrative del prossimo 30 giugno. La conversazione intercettata però dimostra che tra i due esisterebbe un rapporto abbastanza solido e per niente occasionale. Durante la loro conversazione Avdulaj chiede a Dako come aveva trascorso la sera prima nella cena con Rama e discutono su come coordinare un pranzo di cui avevano concordato prima. Ma in un'intervista all'emittente tv albanese “Klan TV”, Dako ha dichiarato che "quella conversazione non è avvenuta con Astrit Avdulaj", senza spiegare il fatto che lui è apparso in quella conversazione telefonica, proprio perché Avdulaj era sotto intercettazione. (segue) (Alt)