Albania: criminali impegnati in campagna elettorale maggioranza, per Rama intercettazioni non sono prove (3)

Tirana, 07 giu 12:39 - (Agenzia Nova) - Il capo del gruppo criminale risulta poi avere contatti diretti con vari esponenti della maggioranza, nella zona di Durazzo, dove dalle intercettazioni risulta chiaro il suo coinvolgimento a favore di uno dei candidati socialisti, Ilir Ndraxhi, poi eletto e attualmente membro del Parlamento. In un caso, Avdulaj parla con un elettore al quale chiede di garantirgli che il suo voto sarà per Ndraxhi, mentre in un altro caso telefona il direttore dell'aziende dell'acquedotto al quale chiede di avere l'elenco dei suoi dipendenti che sono invece a favore dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha "ai quali va reso chiaro che devono scegliere tra voto e posto di lavoro", dice Avdulaj. (segue) (Alt) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata