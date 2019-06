Albania: criminali impegnati in campagna elettorale maggioranza, per Rama intercettazioni non sono prove (4)

- Sul caso sono immediatamente esplose le polemiche. L'opposizione ha sostenuto che "le intercettazioni sono la radiografia del potere mafioso e illegittimo di Edi Rama", ha scritto il leader dell’opposizione, Lulzim Basha su Facebook, aggiungendo che "le conversazioni dimostrano il potere della criminalità organizzata ad influire sulla nomina dei deputati e dei sindaci del Partito socialista, a comprare voti per conto di Rama e a identificare gli avversari politici in modo da poterli minacciare". In una dichiarazione, la Procura per i reati gravi, ha sostenuto che "le pubblicazioni degli atti delle indagini, non fa altro che ostacolarli". Secondo la procura "durante l'inchiesta in corso sono venuti fuori dati su un presunto coinvolgimento di rappresentanti locali di vari partiti di tutto lo spettro politico, nelle politiche del 2017 non solo a Durazzo ma anche a Lezha". (Alt)