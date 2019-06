Governo: Cdm convocato per martedì, a odg anche decreto Sicurezza bis

- Il Consiglio dei ministri è convocato per martedì 11 giugno alle ore 15:30 a palazzo Chigi. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. All'esame ci sarà il decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (Presidenza-Interno). All'ordine del giorno anche: decreto legislativo, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante Codice della giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - Esame preliminare (presidenza); disegno di legge, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009 (Affari esteri); disegno di legge, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 (Affari esteri); disegno di legge, Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 (Affari esteri); disegno di legge, Ratifica ed esecuzione di: Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (Affari esteri). (segue) (Com)