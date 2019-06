Governo: Cdm convocato per martedì, a odg anche decreto Sicurezza bis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo del Cdm inoltre: disegno di legge, Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi x riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (Affari esteri); disegno di legge, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 20 ottobre 2018 (Affari esteri); disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (Affari esteri); disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 (Affari esteri); disegno di legge, Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - "Legge CantierAmbiente" - Esame definitivo (Ambiente); decreto del presidente della repubblica, Regolamento che modifica il Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 - Esame definitivo (Presidenza - Interno); decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (Presidenza – Interno), oltre a Leggi regionali e Varie ed eventuali. (Com)