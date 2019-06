Energia: Giordania, missione Ice su rinnovabili dal 22 al 24 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2018, la capacità totale dei progetti per la generazione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili ammontava a 1,090 megawatt. I primi progetti sulle energie rinnovabili sono stati lanciati nel 2016, la cui produzione di energia elettrica si stima possa raggiungere i 2,700 megawatt entro il 2021 di cui 715 megawatt dall’eolico. Attualmente la capacità della rete giordana si attesta intorno ai 3,6 gigawatt: il progetto da 160 milioni di dollari del “green corridor” per la distribuzione di energia solare da sud al centro e al nord, dovrebbe contribuire all’aggiunta di un gigawatt all’intera rete. Il seminario di Amman è un’occasione unica, quindi, per incontrare i maggiori attori giordani in questo settore, oltre a buyer provenienti da paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, in particolare Egitto, Libano, Palestina e Iraq, che nonostante l’instabilità politica si confermano dei mercati molto promettenti per le imprese italiane. (segue) (Res)