Energia: Giordania, missione Ice su rinnovabili dal 22 al 24 luglio (3)

- Il programma della missione che si svolgerà ad Amman nei giorni 22 e 23 luglio 2019 prevede nella prima giornata la presentazione dell’evento a cura di ICE e dell’associazione di riferimento Edama, un’organizzazione non governativa che si occupa di soluzioni innovative per raggiungere l’indipendenza energetica e idrica, nel rispetto dell’ambiente. Nel corso della prima giornata seguiranno incontri “BtoB” e possibili B2I/tavoli tecnici per le aziende italiane intenzionate a presentare separatamente i loro progetti a enti/istituzioni/governativi. A conclusione della giornata del 22 luglio si terrà una ”networking dinner”. (segue) (Res)