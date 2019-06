Energia: Giordania, missione Ice su rinnovabili dal 22 al 24 luglio (4)

- La seconda giornata, 23 luglio, prevede incontri “B2B” con operatori locali e operatori provenienti da altri Paesi del Medio Oriente e B2I/tavoli tecnici con istituzioni giordane. Nel corso della seconda giornata le aziende partecipanti potranno svolgere eventuali visite ad impianti concordati con l'associazione e/o possibilità per le aziende italiane di proseguire privatamente i contatti attivati. Ice Amman provvederà a fornire: l'assistenza del personale; azioni pubblicitarie e catalogo/brochure delle aziende italiane partecipanti; azioni di networking; servizi generali. La partecipazione all'evento è gratuita e vede coinvolti le istituzioni locali, come la Camera di commercio di Amman e la Camera dell’Industria di Amman. Restano a carico delle aziende partecipanti i costi di viaggio, vitto e alloggio. Saranno invitati operatori del settore selezionati in base al profilo delle imprese italiane partecipanti, provenienti, oltre che dalla Giordania, anche dai principali mercati limitrofi come Palestina, Iraq, Libano ed Egitto. (segue) (Res)