Energia: Giordania, missione Ice su rinnovabili dal 22 al 24 luglio (5)

- Nel 2007 la Giordania ha elaborato la Master Energy Strategy, la cui priorità è lo sviluppo delle fonti di energia alternativa. Grazie al clima arido, soleggiato e ventoso, il paese ha deciso di puntare su progetti per la realizzazione di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici. Secondo gli obiettivi stabiliti dalla strategia, entro il 2020 la Giordania produrrà il 10 per cento della propria energia da fonti rinnovabili. Nel 2011 è stato lanciato il programma feed in tariff (Fit) che ha permesso alla Giordania di adottare uno dei più sofisticati quadri legislativi in materia di sviluppo delle energie rinnovabili, diventando il primo paese arabo ad approvare una legge che regoli tale settore, la legge sull’efficienza energetica e sulle rinnovabili (Reeel). La definizione di una strategia energetica che punta sulle rinnovabili è stata lungimirante, dal momento che a causa del deterioramento della situazione geopolitica regionale la sicurezza energetica del paese si è deteriorata. La guerra in Iraq prima a partire dal 2003 e il moltiplicarsi di attacchi all’Arab Gas Pipeline in Egitto a seguito della rivoluzione del 2011, hanno assestato un duro colpo alle importazioni rispettivamente di greggio e gas naturale (quest’ultimo rappresentava circa l’80 per cento del fabbisogno energetico giordano). La situazione si aggrava con il passaggio obbligato ai combustibili pesanti e al diesel e il conseguente aumento del costo dell’elettricità del 600 per cento. (segue) (Res)