Energia: Giordania, missione Ice su rinnovabili dal 22 al 24 luglio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle politiche attuate, la Giordania ad oggi è considerata uno dei paesi pionieri nel passaggio a fonti di energia rinnovabile. A fine 2018, la capacità totale dei progetti per la generazione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili ammontava a 1,090 megawatt. I primi progetti sulle energie rinnovabili sono stati lanciati nel 2016, con 10 regimi la cui produzione di energia elettrica si stima possa raggiungere i 2,700 megawatt entro il 2021 di cui 715 megawatt dall’eolico, secondo quanto riferisce uno studio dell’Ice. La Giordania può essere considerata un Paese stabile sul piano istituzionale, con il potere concentrato nelle mani del Re Abdullah II e con la corte reale che mantiene la sua centralità nel sistema politico ed istituzionale. La delicata fase attraversata dalla Giordania, in transizione sul fronte economico-sociale ma non su quello politico, si coniuga al quadro di crisi regionali lungi dall’essere politicamente risolte, che hanno avuto un drammatico impatto economico e sociale sul Paese con conseguente disagio nella popolazione. (segue) (Res)