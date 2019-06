Energia: Giordania, missione Ice su rinnovabili dal 22 al 24 luglio (7)

- Al momento la priorità fondamentale per il Governo è lo stimolo ad una crescita economica stabile e sostenibile. L’agenda del nuovo governo di Omar al Razzaz, in avanzata fase di attuazione, si articola su tre principali pilastri: rule of law, che include la lotta alla corruzione, individuata tra i principali ostacoli alla crescita; il sostegno alla produttività, anche attraverso l’attrazione degli investimenti esteri e il miglioramento del business environment; lo sviluppo e il miglioramento dei servizi, con anche la creazione di una social safety net. Il governo giordano si è impegnato notevolmente per approvare un gran numero di riforme sollecitate dal Fondo monetario internazionale e non sempre bene accolte dalla popolazione ed è ora urgente presentare all’opinione pubblica dei risultati che incidano positivamente sul tenore di vita e sui redditi delle famiglie. Lo stesso re Abdullah II ha ribadito il proprio personale impegno perché le riforme abbiano successo. (Res)