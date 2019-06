India: Modi in partenza per visite nelle Maldive e nello Sri Lanka, domani e dopodomani

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà in visita nelle Maldive domani e dopodomani (8 e 9 giugno), su invito del presidente maldiviano, Ibrahim Mohamed Solih, e nello Sri Lanka il 9 giugno, su invito del presidente srilankese, Maithripala Sirisena. Per il premier indiano, appena insediatosi per il secondo mandato, sarà il primo viaggio ufficiale all’estero della nuova legislatura. Nel corso della visita a Male sarà inaugurato un centro radar per la sorveglianza costiera. Inoltre, stando alle anticipazioni del sottosegretario agli Esteri indiano, Vijay Gokhale, su richiesta maldiviana sarà discussa una collaborazione in ambito sportivo, nel cricket, con il Board of Control for Cricket (Bcci), la federazione indiana, impegnata in programmi di allenamento ed eventualmente anche l’erogazione di una linea di credito per la costruzione di uno stadio. (segue) (Inn)