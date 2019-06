India: Modi in partenza per visite nelle Maldive e nello Sri Lanka, domani e dopodomani (2)

- La scelta delle Maldive come prima destinazione riflette il momento positivo della relazione bilaterale: a novembre Modi è stato ospite al giuramento di Solih; quest’ultimo è stato in India a dicembre. La nuova presidenza maldiviana, dopo quella filocinese di Yameen Abdul Gayoom, ha ripristinato il legame privilegiato con l’India. Il rapporto bilaterale con Male è importante anche perché in ambito regionale la Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale – alla quale i due paesi appartengono insieme ad Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka – è invece bloccata dalla conflittualità indo-pakistana. Entrambe le visite, infine, puntano a evidenziare la priorità che Nuova Delhi attribuisce alla politica di vicinato, nell’ambito della dottrina “Sicurezza e crescita per tutti nella regione” (Sagar). (segue) (Inn)